Глава федерації боксу “ДНР” та чеченський боєць ММА влаштували перестрілку в центрі Москви

В центрі Москви донька глави Федерації боксу “ДНР” Армена Саркисяна врізалася в автомобіль чеченського бійця ММА (змішані бойові мистецтва - ред.) Расула Очаєва.

Про це повідомляють російські інформ-ресурси.

Повідомляється, що Очаєв запропонував дівчині покликати “відповідального за її поведінку чоловіка”. На місце ДТП приїхав батько дівчини, взявши з собою охоронців та зброю. В результаті конфлікту Армена Саркисяна побили, а його охоронці отримали кульові поранення, адже у чеченця також була зброя.

За інформацією з телеграм каналу Baza, на місці перестрілки виявлено трьох потерпілих.

Армен "Горлівський" Саркісян відомий як кримінальний авторитет із кола донецької мафії часів Януковича. Він був призначений "смотрящим" за в'язницями на тимчасово окупованих територіях України.

Антоніна Тонконог