Російські поліцейські рекрутують українських школярів навчатися в рф

Окупанти здійснюють спроби переконати українських школярів, які залишилися на окупованій території, вступати до військових вишів та навчальних закладів, що належать до системи МВС росії.

Про це проінформував Центр Національного спротиву.

Поліціянти намагаються залучити якомога більше української молоді до лав силових структур росії. “МВС РФ розіслало розпорядження про рекрутинг українських одинадцятикласників на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна адміністрація обіцяє їм стипендії та можливість подальшої служби в системі МВС на території росії”, - ідеться у повідомленні ЦНС.

Антоніна Тонконог





