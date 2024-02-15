«Шахтар» в драматичному матчі здобув вольову нічию у матчі з «Марселем», - ФОТО, ВІДЕО

На стартову офіційну гру 2024 року головний тренер «гірників» Маріно Пушич обрав наступний склад: у воротах – Різник, у центрі захисту – Бондар та Матвієнко, на флангах оборони – Конопля і Азаров, у центр поля після травми повернувся капітан Степаненко, поруч із ним діяли Бондаренко й Судаков, на позиціях вінгерів вийшли Зубков (праворуч) та Егіналду (ліворуч), а центрфорварда грав Сікан, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Обережна гра до перерви



Матч розпочався багатообіцяюче: уже на 2-й хвилині донеччани отримали чудовий шанс відкрити рахунок, коли голкіпер французів помилився під час розіграшу від воріт – м’яч дістався Зубкову, який з лінії штрафного потужно пробив під поперечину, але Пау Лопес виправився, перевівши на кутовий.

У подальшому команди діяли більш обережно, і хоча почергово активно комбінували на половині поля суперника, але гострих моментів майже не виникало. А ось у середині тайму відбувся суперечливий епізод: під час атаки «оранжево-чорних» Зубков упав у зіткненні з опонентом, проте Сікан та Егіналду дограли епізод, що завершився голом бразильця.

Однак арбітр зупинив гру, не зарахував забитий м’яч і, незважаючи на всі сперечання «гірників», лише призначив штрафний у бік воріт марсельців.

Незабаром Егіналду мав ще одну нагоду відзначитися після класної комбінації партнерів: Конопля ідеально викотив м’яч на лінію карної зони, а бразилець пробив надто високо. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.



Рятівні голи Матвієнка та Егіналду, дебют Кевіна



На початку другої половини команди обмінялися небезпечними випадами. Унахі з лінії штрафного трохи не докрутив у правий кут, а Жиго після кутового головою пробив до рук Різнику. Донеччани відповіли швидкою атакою, що завершував Егіналду (влучив у сітку із зовнішнього боку), й дальнім ударом Зубкова (повз).

На 57-й хвилині м’яч удруге побував у воротах французів, але арбітр знову не зарахував гол, зафіксувавши порушення з боку Сікана. Суперники збільшували темп і створили ще по моменту: Луїс Енріке бив головою з центра воротарського майданчика, але примудрився не влучити в площину, а Сікан увірвався до штрафного провансальців та вицілював дальній кут – Пау Лопес не без труднощів потягнув м’яч. І все ж відкрили рахунок саме гості: на 64-й хвилині після кросу з правого флангу Обамеянг у дотик замкнув дальню стійку. Але вже на 68-й хвилині підопічні Маріно Пушича відігралися: після навісу зі стандарту й виносу від оборонців Конопля другим темпом повернув м’яч до карної зони, а Микола Матвієнко залишився без опіки та вразив ворота марсельців – 1:1.

У середині тайму тренерський штаб «оранжево-чорних» провів вимушену заміну: замість Степаненка, який потягнув задню поверхню стегна, на поле вийшов Назарина.

А на 77-й хвилині у складі «Шахтаря» дебютував Кевін, а також з’явився Гочолеішвілі. У час, що залишився, обидві команди не полишали спроб вирвати перемогу й видали шалений фініш зустрічі. На 90-й хвилині Ндіає з паса Обамеянга вивів гостей уперед. Але на третій компенсованій хвилині Зубков промчав правим флангом і навісив до штрафного, а Егіналду головою вколотив м’яч у сітку!





2:2 – нічия у першому матчі «Шахтаря» і «Марселя». Доля перепустки до наступного етапу вирішиться за тиждень, коли команди зустрінуться у Франції.



Матч-відповідь стикового раунду Ліги Європи «Марсель» – «Шахтар» відбудеться 22 лютого на «Стад де Марсель». Початок гри – о 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).



«Шахтар» (Донецьк) – «Марсель» (Марсель) – 2:2 (0:0)



Гамбург, «Фолькспаркштадіон», 28 790 глядачів



Голи: 0:1 Обамеянг (64), 1:1 Матвієнко (68), 1:2 Ндіає (90), 2:2 Егіналду (90+3)



«Шахтар»: Різник, Конопля (Гочолеішвілі, 77), Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко (к) (Назарина, 72), Бондаренко (Траоре, 90+2), Судаков, Зубков, Егіналду, Сікан (Кевін, 77)