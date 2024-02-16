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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 400 тисяч окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 400 300 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 400300 (+1210) осіб
- танків - 6465 (+23)
- бойових броньованих машин - 12129 (+39)
- артилерійських систем - 9641 (+21)
- РСЗВ - 984 (+0)
- засоби ППО - 671 (+0)
- літаків - 332 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4)
- крилаті ракети - 1895 (+13)
- кораблі / катери - 25 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25)
- спеціальна техніка - 1528 (+4).
Дані уточнюються.
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