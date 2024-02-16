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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 400 тисяч окупантів
Ольга Романова
редактор
09:46, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 400 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 400 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 400 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 400300 (+1210) осіб
  • танків - 6465 (+23)
  • бойових броньованих машин - 12129 (+39)
  • артилерійських систем - 9641 (+21) 
  • РСЗВ - 984 (+0)
  • засоби ППО - 671 (+0)
  • літаків - 332 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4)
  • крилаті ракети - 1895 (+13)
  • кораблі / катери - 25 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25)
  • спеціальна техніка - 1528 (+4).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 400 тисяч окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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