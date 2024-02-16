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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 400 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 400 300 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 400300 (+1210) осіб

танків - 6465 (+23)

бойових броньованих машин - 12129 (+39)

артилерійських систем - 9641 (+21)

РСЗВ - 984 (+0)

засоби ППО - 671 (+0)

літаків - 332 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4)

крилаті ракети - 1895 (+13)

кораблі / катери - 25 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25)

спеціальна техніка - 1528 (+4). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор