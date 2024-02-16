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  • Окупанти з «Ураганів» обстріляли село на Донеччині: загинула жінка, поранено двох людей
Ольга Романова
редактор
10:14, Сьогодні

Окупанти з «Ураганів» обстріляли село на Донеччині: загинула жінка, поранено двох людей

Окупанти з «Ураганів» обстріляли село на Донеччині: загинула жінка, поранено двох людей

У четвер, 16 лютого, близько 17 години росіяни обстріляли село  Зоря Іллінівської громади з «Ураганів» — загинула 83-річна жінка, поранення отримали 71-річний і 41-річний чоловіки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і школа.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #загиблі #Зоря
Ольга Романова
редактор
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