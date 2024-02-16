Окупанти з «Ураганів» обстріляли село на Донеччині: загинула жінка, поранено двох людей

У четвер, 16 лютого, близько 17 години росіяни обстріляли село Зоря Іллінівської громади з «Ураганів» — загинула 83-річна жінка, поранення отримали 71-річний і 41-річний чоловіки. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і школа.

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Ольга Романова редактор