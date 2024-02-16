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  • На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, поранено троє
Ольга Романова
редактор
10:51, Сьогодні

На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, поранено троє

На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, поранено троє

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 11 дітей.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих артобстрілів. У Курахівській громаді пошкоджено 5 будинків в Острівському, обстріляне Курахове. У Новогродівці поранено людину.

Краматорський район. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, 2 поранені. Під вогнем Торське і Зарічне Лиманської громади, околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова споруда; обстріляно Сіверськ.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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