На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, поранено троє

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 11 дітей.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих артобстрілів. У Курахівській громаді пошкоджено 5 будинків в Острівському, обстріляне Курахове. У Новогродівці поранено людину.



Краматорський район. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, 2 поранені. Під вогнем Торське і Зарічне Лиманської громади, околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова споруда; обстріляно Сіверськ.



