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На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, поранено троє
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 11 дітей.
Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих артобстрілів. У Курахівській громаді пошкоджено 5 будинків в Острівському, обстріляне Курахове. У Новогродівці поранено людину.
Краматорський район. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, 2 поранені. Під вогнем Торське і Зарічне Лиманської громади, околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова споруда; обстріляно Сіверськ.
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