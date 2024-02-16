Пушич: Це була очевидна помилка – це чистий гол, який мав бути в нас у першому таймі

– На вашу думку, як якість поля та робота арбітрів уплинули на гру та її результат?



– Безумовно, поле було не ідеальним, але таким воно було і для суперника, тож… Фізично це досить важко, але що маємо, то маємо. Треба пристосовуватися до обставин та грати якомога краще, і це те, що ми робили. Щодо другого запитання про суддівство, то це очевидно, і я вже з гравцями це обговорював зараз. Я не така людина, яка любить говорити про арбітрів, бо я дуже поважаю їхню роботу, але це була очевидна помилка – це чистий гол, який мав бути в нас у першому таймі. На жаль, рішення не на нашу користь, хоча повинно було бути навпаки. Добре, що є, то є. Нам треба рухатися далі.



– Ви трішки здивували нас зі стартовим складом, у якому сьогодні був Тарас Степаненко, що не грав у товариських матчах. Чи можете ви пояснити це рішення? Він був готовий до гри чи це ризикований вибір?

– Ні, ми це обговорювали. Він дуже добре тренувався в перші 10 днів, а потім, на жаль, травмувався. Але пізніше він повернувся на останньому етапі тренувань. Ми завжди обговорюємо це з медичним персоналом, із самим гравцем. Тарас дуже досвідчений футболіст із сильним характером, що він також показав зараз. Так, ми мали інші варіанти, але не всі були здатні замінити його. Тому ми ухвалили це рішення, і воно було правильним. Але він мав вийти з гри раніше. Я був дуже задоволений його зусиллями та грою.



– Як ви вважаєте, наскільки результат матчу відповідає змісту гри?

– Іноді футбол такий. Іноді ти не отримуєш результату, на який, можливо, заслуговуєш. Але це була важка гра для обох команд, була цікава гра для глядачів. І ми однаково маємо результат. Ми заздалегідь знали, що таке протистояння не буде вирішуватися в першій грі, тож у першій частині ми отримали нічию, тому сміливо підходимо до наступного етапу. Ми показали, як добре можемо грати. Я впевнений у другому поєдинку, навіть коли ми будемо грати на виїзді з «Марселем». І це чудово – грати такі матчі. Саме для цього ти стаєш футболістом, щоб грати такі матчі. Я переживав це як тренер, я знаю, що це за відчуття – грати на виїзді з «Марселем». Це складна виїзна гра проти серйозного суперника, але ми готові. Ми будемо готові знову конкурувати та, звісно, будемо намагатися перемогти.



– Тренер Гаттузо сказав, що другий тайм був більш відкритим, тому що, можливо, гравці «Шахтаря» трішки втомилися, бо вони не грали офіційні матчі в останні тижні. Чи ви також це відчули і чи думаєте, що ваша команда буде більш підготовлена до другої гри?

– Так, усе правильно, я вважаю, що це факти, а особливо те, що ми зіграли першу офіційну гру за два місяці. У такому разі команда, звісно, завжди у невигідному становищі. Хоча ми в достатньо хорошій фізичній формі, але нам забракло цього складного рівня офіційних матчів. І, звісно, у поєднанні зі станом поля, ти маєш докласти багато зусиль та витратити чимало енергії. А це означає, що під час гри простору буде трішки більше, адже ми атакуємо, вони атакують – тож гра була нерівною в певних моментах, що було не завжди на нашу користь. Але я радий, що ми виконали нашу задачу у фізичному аспекті, що для нас, авжеж, нелегко. Це дає нам більше можливостей та часу підготуватися до наступної гри. У нас знову є один тиждень на тренування, і ми маємо досвід першої гри, тож це добре. Це було нелегко, я погоджуюся, але це футбол, і це факт наразі, тому ми не можемо цього змінити. Враховуючи це, я можу тільки пишатися моєю командою, роботою хлопців, тим, як багато вони працювали, якими дисциплінованими були, а особливо їхньою грою.