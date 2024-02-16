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  • Штурм окупантами Авдіївки: росіяни використовують по 60 авіабомб на день та фосфорні снаряди, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:57, Сьогодні
Надійне джерело

Штурм окупантами Авдіївки: росіяни використовують по 60 авіабомб на день та фосфорні снаряди, - ВІДЕО

Штурм окупантами Авдіївки: росіяни використовують по 60 авіабомб на день та фосфорні снаряди, - ВІДЕО

Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку боронять українські захисники.

Про це повідомляє Третя штурмова бригада.

"По 60 авіаційних бомб — удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

Станом на зараз це — новий «дім» Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує?

Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат", - йдеться у повідомленні.

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#Авдіївка #оборона #окупанти #ЗСУ #фосфорніснаряди
Ольга Романова
редактор
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