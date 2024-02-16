11:57, Сьогодні
Надійне джерело
Штурм окупантами Авдіївки: росіяни використовують по 60 авіабомб на день та фосфорні снаряди, - ВІДЕО
Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку боронять українські захисники.
Про це повідомляє Третя штурмова бригада.
"По 60 авіаційних бомб — удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.
Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.
Станом на зараз це — новий «дім» Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує?
Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
16:20, 8 лютого
3
16:17, Вчора
5
16:17, Вчора
3
12:48, 8 лютого
68
live comments feed...