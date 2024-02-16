Машовець: ЗСУ залишили в Авдіївці позицію "Зеніт" та Донецьку фільтровальну станцію

Військовий експерт Костянтин Машовець, координатор групи «ІС» проаналізував дані про кількість, склад та озброєння російських військ, які зараз воюють проти України.



Свій аналіз Машовець оприлюднив на власному Телеграм-каналі.

"Наскільки я розумію, ЗСУ покинуть місто найближчої доби.Однак для того, щоб успішно вивести війська з Авдіївського району оборони, потрібно ще також "напружитися".Головним чином, в районі Орлівка – Ластівчине – Північне – Тоненьке + "9-й квартал Авдіївки".Цей район необхідно буде тримати, доки останній український військовослужбовець не вийде з міста...

На даний момент українські війська залишили найбільш проблемні позиції та рубежі для подальшого захисту міста, де їм реально загрожувало оточення та відмінність від основних сил - позиція "Зеніт" та Донецька фільтрувальна станція (ДФС).

Однак територію на схід від залізниці між залізничною станцією "Авдіївка" та вул.Тургенєва ЗСУ все ще продовжують утримувати (очевидно, для забезпечення подальшого планомірного та організованого відходу своїх підрозділів).

Передові підрозділи противника (114-а окрема мотострілецька бригада\омсбр, 30-а омсбр) зараз закріплюються в районі ресторану "Бревно" та Авдіївської автобази... і, очевидно, готуються до продовження наступу у південно-західному та південному напрямках, щоб спробуватиперерізати останню комунікацію, яка ще залишається під контролем ЗСУ, на відрізку між Північним та Орловським АТП-100.

Думаю, найближчим часом... у напрямку Водяне - Північне, а також Опитнє - "9-й квартал" спробує атакувати і південне угруповання противника, а саме - 1-а омсбр противника, нещодавно введений у бій 10-й танковий полк (тп ) 20-ї мотострілецької дивізії (мсд), а також, ймовірно до них можуть бути підключені підрозділи 55-й омсбр противника.

У південній та південно-східній частині Авдіївки, ймовірно, продовжать витіснення наших підрозділів на північ 2-а добровольча розвідувально-штурмова бригада (дршбр)резерву (сп МР)...Очевидно, що командування противника, на даний момент, уже встановило факт відходу підрозділів ЗСУ з низки позицій та рубежів в Авдіївському районі оборони і найближчим часом спробує завадити їм продовжити цей процес організовано та поетапно.

Іншими словами, найближчим часом варто очікувати наполегливої спроби противника прорватися на ділянці між с.Північним та "9-м кварталом" (причому, як з півночі і з півдня), щоб позбавити наші підрозділи, які ще обороняються в центральній частині міста, можливостісвоєчасно та з мінімальними втратами відійти у західному напрямку…