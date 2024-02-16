Генерал Тарнавський: Командування прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.

Про це Тарнавський заявив у своєму Телеграм-каналі.

“Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.



Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.



Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.



Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.