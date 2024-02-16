Степаненко про незарахований гол у матчі з «Марселем»: арбітр мав дозволити дограти епізод, а потім переглядати VAR

– Тарасе, «Шахтар» розпочав свій шлях у Лізі Європи. Як пройшов перший офіційний матч для команди?

– Вважаю, що ми гарно зіграли, інколи навіть домінували та створили доволі багато моментів. Проте пропустили через власні помилки, і довелося двічі відіграватися. Потрібно усунути ці помилки й працювати над тим, щоб у наступному матчі бути більш сконцентрованими і грати там, де дозволяє суперник. Такі суперники, як «Марсель», мають якості, що дозволяють їм створити небезпечні нагоди завдяки індивідуальним діям гравців.



– У випадку цієї нічиєї ви заробили бал чи втратили два?

– Завдяки тому, що ми змогли відігратися, можна сказати, що здобули одне очко, адже забили другий м’яч наприкінці матчу. Та якщо аналізувати гру в цілому, то могли би показати більш упевнену гру.



– Було чимало суперечливих моментів, зокрема на 26-й хвилині. Що можеш сказати про цей епізод?

– Я запитав у судді, чому він свистів, бо помітив, що він припустився помилки. Суддя відповів, що гравці зупинилися, хоча насправді ніхто не зупинився і гра тривала. Мені здається, що він свиснув, думаючи, що воротар узяв м’яч у руки, але він відпустив його. Згідно із сучасними правилами арбітр мав дозволити дограти епізод, а потім переглядати VAR.



– Якби гол зарахували, як міг скластися матч?

– Важко сказати, але коли ти забиваєш, то, вочевидь, отримуєш перевагу, і суперник повинен атакувати, розкриватися та створювати вільні зони. Але нам довелося відіграватися, у той час коли вони закрилися, що давало їм більше вільних зон для контратак.



– За тиждень відбудеться матч-відповідь. Що буде найважливішим і найскладнішим у протистоянні?

– Найважливіше – перемога. «Марсель» – це команда, у якої чудова підтримка. Ми відчували перформанс їхніх уболівальників під час матчу, а в Марселі буде повний стадіон. Команда звикла до такої атмосфери, тому будемо грати у свій футбол, не переймаючись нічим.



– Як діяти проти Обамеянга, щоб не дати йому забити знову?

– Обамеянг досвідчений гравець і лідер команди, який грав у багатьох топових клубах Європи, тому він знає, як діяти в різних ситуаціях. Якщо ми зосередимося на його сильних якостях і гратимемо сконцентровано, то зможемо це зробити. Він має якості, що дозволяють завдяки індивідуальним діям вирішувати гру або робити гольові передачі. Що менше помилок ми припустимося і що більше змусимо помилятися суперника, то краще для нас.



– Крім того, що українці приходять на стадіон та підтримують вас, також багато місцевих уболівальників щиро вболівають за команду. Як взагалі з поля відчувається підтримка?

– Чудова атмосфера! Ми вдячні нашим громадянам, які прийшли підтримати нас, а також німцям, які вболівали за нашу команду.