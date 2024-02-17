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ЗСУ залишають Авдіївку та відходять на більш вигідні рубежі
Українські війська залишають Авдіївку та переходять до оборони на більш вигідних рубежах. Таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський.
Як повідомив Генеральний Штаб, виведення підрозділів ЗСУ з міста проводиться з метою уникнення оточення, а також задля збереження життя та здоров'я військовослужбовців.
"Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці", – зазначено у повідомленні.
"Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", – підсумував Генштаб.
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