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За добу захисники України знищили 1050 російських окупантів

Російські окупанти втратили за останню добу ще 1050 осіб, 11 ББМ, 28 артилерійських систем та 11 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 401350 (+1050) осіб,

танків ‒ 6476 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12145 (+16) од,

артилерійських систем – 9669 (+28) од,

РСЗВ – 984 (+0) од,

засоби ППО ‒ 671 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5),

крилаті ракети ‒ 1896 (+1),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 1533 (+5) Дані уточнюються.

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