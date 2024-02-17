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Ольга Романова
редактор
12:21, Сьогодні
Надійне джерело

У Києві презентували книгу “Бахмут: хроніки незламної фортеці”, - ФОТО

У Києві презентували книгу “Бахмут: хроніки незламної фортеці”, - ФОТО

У столиці в музеї “Становлення української нації” відбулась презентація книги “Бахмут: хроніки незламної фортеці”, над якою мешканці міста.

Книга випущена за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. На цей момент є 1000 примірників, які надруковані державним замовленням, і всі вони підуть у бібліотеки. 

Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко  на презентації книжки розповів, що МКІП щороку проводить конкурс, який називається “Книга на зміцнення національної єдності. “Ми лише даємо певні пріоритети: що ми б хотіли бачити книги про війну, про десяту річницю Революції Гідності, про історію, про подвиги українців. А надалі видавці та автори пропонують свої проєкти, книги, - пояснив чиновник. - І я дуже радію, що цю роботу запропонували на конкурс, і наша мистецька комісія обрала її переможцем, і ми змогли профінансувати цю працю”.

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Над книгою близько півтори роки працювали керівник проєкту Олексій Кононенко, авторка Євгенія Богославська, а допомагали з візуальним та текстовим наповненням Микита Безмен, Вадим Мардіян, Ірина Бенцак, Денис Руденко, Ганна Бокова та Альона Щекодіна. Надрукував наклад директор видавництва “Саміт-книга” Іван Степурін.  

Письменниця, авторка книги Євгенія Богославська, яка зараз живе в Кривому Розі, описувала своє рідне місто через призму спогадів волонтерів, вчителів та медиків. На презентації вона наголосила, що цей проєкт вдалося реалізувати завдяки знайомству з видавництвом і при підтримці керівника проєкту Олексія Кононенка.

Це книга про незламність міста, про незламних людей”, -  акцентувала авторка Євгенія Богославська.На її думку, книгу потрібно прочитати всім бахмутянам й не тільки їм. Адже, Бахмут це місто історії.

“Це - фотоісторія знищення Бахмута, перетворення мирного міста на попіл та руїни. Ця книга — доказ злочину росії, ілюстрація того, що насправді таке “русскій мір”, - написала на своїй сторінці у Фейсбук Ірина Бенцак.

       Як зазначив під час презентації книги засновник  Музею Становлення української нації Валерій Галан,”Ми виходимо на той рівень людей, які по-іншому думають, тому чим більше буде таких книг і людей, які це (правдиву історію - прим.ред.) піднімають нагору, тим скоріше ми виховаємо таку націю, яка еволюційно стане великою нацією, і ми зможемо бути прикладом для інших народів”.

Історик Микита Безменвважає, що Бахмуту історично було суджено стати фортецею. Місто руйнували кілька разів, зокрема, після повстання козака Кіндрата Булавіна у 18 ст. і під час Другої світової війни у 20 ст.  Але бахмутяни завжди знаходили в собі сили його відбудовувати. 

Бахмуту 450 років -  і ця давність вирізняє його з-поміж інших міст. І за ці роки дуже багато чого сталося: повстання Кіндрата Булавіна, Бахмутська Січ, жахлива страта євреїв під час Другої світової війни у штольнях, які потім стали заводом шампанських вин. І все це є невід'ємною частиною міста, тому нам було важливо розповісти про них,”- сказав керівник проєкту Олексій Кононенко. 

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Учасники події отримали книгу “Бахмут: хроніки незламної фортеці” з автографом авторки Євгенії Богославської.

Анастасія Пугачук 

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#Бахмут #книга #Київ #Богославська
Ольга Романова
редактор
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