Том Купер: В Авдіївці дійшло до рукопашної - за день росіяни втратили понад 1300 вбитими

Відомий австрійський воєнний експерт Том Купер проаналізував останні події в Авдіївці.

Переклад: Тетяна Саніна, під редакцією Ростислава Семківа, було оприлюднено на телеграм-каналі Аналітика: переклади і першоджерела.

«Війна в Україні 17 лютого 2024 р.: ближній бій в Авдіївці

Привіт усім!

Пишу в «незвичний час» через останні події під Авдіївкою.

Коли росіяни зрозуміли, що ЗСУ розпочали відступ з руїн міста, то кинулися в такий масований наступ, що його результат можна назвати лише «справжньою катастрофою»... ….для обох сторін.

Схоже, ЗСУ планували так званий «поетапний вихід». Тобто: першими йшли підрозділи, які утримували східну сторону позицій, зовні вниз. Потім підрозділи, що тримали південну сторону. Далі підрозділи, які утримували місто, мали відійти до 9-го району, а звідти відступити на захід тощо…

Першою йшла 110-та механізована. Її I батальйон, здається, завершив відведення відносно неушкодженим (принаймні є відео, на яких видно, як його Т-72 та інші БМП відходять під російськими обстрілами). Виведення ІІ батальйону з укріплення «Зеніт» уже завершилося: як я згадував учора, щонайменше шість поранених залишилися, а близько десятка військових загинули під час відходу…

Розпочавши ту масовану атаку, росіяни (а вони кинули в бій буквально все, що мали та з багатьох напрямків, «за підтримки» понад 50 авіаударів) зруйнували плани не лише українців, а й свої.

У результаті дійшло до того, що у військовій лексиці називається melee - «ближній бій» або «рукопашний бій» (від фр. mêlée). Це неорганізований бій в «аномальній» близькості, який практично неможливо контролювати. Щось на кшталт «битви а-ля Голлівуд», всі проти всіх, на дуже близькій відстані.

Не дивно, що інформація звідти неповна, але з попередніх повідомлень можна припустити таке:

- лише за вчора росіяни втратили понад 1300 «вбитими в бою» (KIA), а ще 1000 були «пораненими в бою» (WIA); російська евакуація поранених (CASEVAC) працює настільки погано, що велика кількість поранених не може бути евакуйована (якщо їх взагалі знайдуть); до того ж, їхні військові госпіталі безнадійно переповнені;

- російські 74-та та 114-та мотострілецькі бригади були знищені в процесі наступу (їхні сумарні втрати оцінюються понад 4000 KIA та WIA);

- однак ЗСУ також зазнала втрат, що вимірюються десятками людей і, що найгірше, залишила десятки додаткових поранених у Авдіївці. Враховуючи жалюгідний стан російської евакуації поранених… ех…

Де зараз проходять лінії фронту, думаю, не можуть сказати навіть місцеві командири. Припускаю, що ЗСУ намагається втриматися в 9-му районі, аби виграти час, щоб зібрати розрізнені війська, які відступають з-під руїн Авдіївки. Якщо це так, то ситуація приблизно така:

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Звісно, більше інформації буде згодом (або в наступні дні), але я не очікую, що це будуть «хороші новини».





