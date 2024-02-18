Окупанти обстріляли Краматорськ: загинули дві людини, пошкоджено 23 будинки, - ФОТО

Армія рф вночі вдарила трьома ракетами по Краматорську. Як повідомляє поліція Донецької області прямим влученням росіяни вщент знищили приватний будинок. З-під уламків оселі рятувальники вилучили тіла 2 загиблих - жінки 1977 р.н. та чоловіка 2000 р.н. Наразі триває операція з пошуку людини під завалами. Загалом внаслідок обстрілу 2 людей загинуло, 2 дістало поранень, пошкоджено 23 приватні будинки, автомобіль, цех, складське приміщення.

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Ольга Романова редактор