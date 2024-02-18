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  • Окупанти обстріляли Краматорськ: загинули дві людини, пошкоджено 23 будинки, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:33, Сьогодні

Окупанти обстріляли Краматорськ: загинули дві людини, пошкоджено 23 будинки, - ФОТО

Окупанти обстріляли Краматорськ: загинули дві людини, пошкоджено 23 будинки, - ФОТО

Армія рф вночі вдарила трьома ракетами по Краматорську.

Як повідомляє поліція Донецької області прямим влученням росіяни вщент знищили приватний будинок.

Окупанти обстріляли Краматорськ: загинули дві людини, пошкоджено 23 будинки, - ФОТО, фото-1

З-під уламків оселі рятувальники вилучили тіла 2 загиблих - жінки 1977 р.н. та чоловіка 2000 р.н.

Окупанти обстріляли Краматорськ: загинули дві людини, пошкоджено 23 будинки, - ФОТО, фото-2

Наразі триває операція з пошуку людини під завалами. Загалом внаслідок обстрілу 2 людей загинуло, 2 дістало поранень, пошкоджено 23 приватні будинки, автомобіль, цех, складське приміщення.

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#Донеччина #Краматорськ #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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