14:33, Сьогодні
Окупанти обстріляли Краматорськ: загинули дві людини, пошкоджено 23 будинки, - ФОТО
Армія рф вночі вдарила трьома ракетами по Краматорську.
Як повідомляє поліція Донецької області прямим влученням росіяни вщент знищили приватний будинок.
З-під уламків оселі рятувальники вилучили тіла 2 загиблих - жінки 1977 р.н. та чоловіка 2000 р.н.
Наразі триває операція з пошуку людини під завалами. Загалом внаслідок обстрілу 2 людей загинуло, 2 дістало поранень, пошкоджено 23 приватні будинки, автомобіль, цех, складське приміщення.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
10:48, 14 лютого
13:11, 6 лютого
13:11, 6 лютого
13:11, 6 лютого
live comments feed...