Російська ракета влучила у школу в Словʼянську: загинув чоловік, - ФОТО

У суботу, 18 лютого, біля 20:00, російська ракета влучила у Словʼянську у ЗОШ 18.

Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях

У її будівлі знаходилася соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги.

Під завалами зруйнованої школи знайдено тіло загиблого чоловіка - сторожа навчального закладу. Йому було 65 років.