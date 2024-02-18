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Російська ракета влучила у школу в Словʼянську: загинув чоловік, - ФОТО
У суботу, 18 лютого, біля 20:00, російська ракета влучила у Словʼянську у ЗОШ 18.
Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях
У її будівлі знаходилася соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги.
Під завалами зруйнованої школи знайдено тіло загиблого чоловіка - сторожа навчального закладу. Йому було 65 років.
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