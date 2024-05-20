На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: три людини поранено

За 19 травня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Північному і 1 у Катеринівці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 276 людей, у тому числі 23 дитини.

Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове і Берестки. У Покровській громаді пошкоджені 2 приватні будинки: у Покровську та Українці.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Зарічному і 1 у Ямполі. У Костянтинівці пошкоджено будинок, ще 2 — у Віролюбівці. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.



Бахмутський район. У Північному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 26 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.





