Потребує перевірки

У Луганську "прилетіло" по базі окупантів в академії внутрішніх справ, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 20 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Як повідомляє телеграм-канал ЗСУ, а також місцеві соцмережі сталася атака на Луганську академію внутрішніх справ, де базуються російські окупанти. На оприлюднених окупаційними інформ-ресурсами фото можна побачити залишки французької ракети SCALP після вибуху в районі місця дислокації російських військ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор