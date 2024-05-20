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  • У Луганську "прилетіло" по базі окупантів в академії внутрішніх справ, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:43, 20 травня
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У Луганську "прилетіло" по базі окупантів в академії внутрішніх справ, - ФОТО, ВІДЕО

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У Луганську "прилетіло" по базі окупантів в академії внутрішніх справ, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 20 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи.

Як повідомляє телеграм-канал ЗСУ, а також місцеві соцмережі сталася атака на Луганську академію внутрішніх справ, де базуються російські окупанти.

На оприлюднених окупаційними інформ-ресурсами фото можна побачити залишки французької ракети SCALP після вибуху в районі місця дислокації російських військ

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#Луганська #вибухи #окупанти
Ольга Романова
редактор
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