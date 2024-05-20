На окупованій Донеччині BMW зіткнувся з КамАЗом: загинула людина, ще дві травмовано, - ФОТО

На тимчасово окупованій Донеччині у Новоазовському районі сталася смертельна ДТП.

Як повідомлять окупаційні інформ-ресурси попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля BMW на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг при виїзді з другорядної дороги не надав переваги в русі і зіткнувся з автомобілем КамАЗ, що рухався головною дорогою.

Внаслідок ДТП водій автомобіля BMW від отриманих травм помер на місці пригоди, двоє пасажирів віком 17 років та 21 роки отримали тілесні ушкодження.





