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  • На окупованій Донеччині BMW зіткнувся з КамАЗом: загинула людина, ще дві травмовано, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:23, 20 травня
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На окупованій Донеччині BMW зіткнувся з КамАЗом: загинула людина, ще дві травмовано, - ФОТО

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На окупованій Донеччині BMW зіткнувся з КамАЗом: загинула людина, ще дві травмовано, - ФОТО

На тимчасово окупованій Донеччині  у Новоазовському районі сталася смертельна ДТП.

Як повідомлять окупаційні інформ-ресурси попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля BMW на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг при виїзді з другорядної дороги не надав переваги в русі і зіткнувся з автомобілем КамАЗ, що рухався головною дорогою.

На окупованій Донеччині BMW зіткнувся з КамАЗом: загинула людина, ще дві травмовано, - ФОТО, фото-1

Внаслідок ДТП водій автомобіля BMW від отриманих травм помер на місці пригоди, двоє пасажирів віком 17 років та 21 роки отримали тілесні ушкодження.



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#ДНР #ДТП #КАМАЗ #BMW
Ольга Романова
редактор
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