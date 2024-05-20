На Донеччині затримали російського інформатора, який "зливав" позиції ЗСУ

У Донецькій області затримали ворожого інформатора, який передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ. Зрадник намагався допомогти РФ із проривом оборони ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомили в СБУ.

Щоб виявити місця базування підрозділів ЗСУ, фігурант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Під час розвідувальних вилазок він «звітував» російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників. Згодом за цими даними окупанти планували здійснити масовані удари із використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії.

Втім, Служба безпеки зірвала плани агресора. Співробітники СБУ провели заходи із убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта у його власному помешканні.

В інформатора вилучено мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Він дистанційно підтримував контакт з двома знайомими – бойовиками окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки ворога.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", – додали у Службі безпеки.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.