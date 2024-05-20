14:54, 20 травня
В Україні введуть QR-код, який замінить військовий квиток, - Арахамія
Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував введення QR-коду, який замінить військовий квиток.
Про це він повідомив у понеділок, 20 травня, у Telegram.
Арахамія пояснив, що QR-код буде заміною необхідності носити з собою військовий квіток. За його словами, QR-код працюватиме по аналогії з Covid-сертифікатом.
Він зазначив, що станом на 13 годину оновили дані:
- 2944 людей — через ТЦК та СП;
- 3703 — через ЦНАПи;
- 415 094 — через мобільний застосунок Резерв+.
Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня у мобільному застосунку Резерв+ оновили військово-облікові дані 260 тисяч українці
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