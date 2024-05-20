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  • В Україні введуть QR-код, який замінить військовий квиток, - Арахамія
Ольга Романова
редактор
14:54, 20 травня

В Україні введуть QR-код, який замінить військовий квиток, - Арахамія

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В Україні введуть QR-код, який замінить військовий квиток, - Арахамія

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував введення QR-коду, який замінить військовий квиток.

Про це він повідомив у понеділок, 20 травня, у Telegram.

Арахамія пояснив, що QR-код буде заміною необхідності носити з собою військовий квіток. За його словами, QR-код працюватиме по аналогії з Covid-сертифікатом.

Він зазначив, що станом на 13 годину оновили дані:

  • 2944 людей — через ТЦК та СП;
  • 3703 — через ЦНАПи;
  • 415 094 — через мобільний застосунок Резерв+.

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня у мобільному застосунку Резерв+ оновили військово-облікові дані 260 тисяч українці

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#QR-код #військовийквиток #Арахамія #мобілізація
Ольга Романова
редактор
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