Уся корисна інформація для ВПО в одному місці: впроваджено в роботу чат-бот для переселенців

Розроблено та впроваджено в роботу чат-бот у Telegram «Єдине вікно: помічник ВПО» https://t.me/VpoHelper_bot

Онлайн-сервіс об'єднує в собі усю корисну інформацію для ВПО, забезпечує цілодобовий доступ до актуальних даних, дозволяє швидко та зручно знайти те, що вас цікавить, повідомляє Донецька ОДА.

За допомогою будь-якого гаджету ви зможете дізнатись про:

тимчасове житло, гуманітарну та психологічну допомогу;

пошук роботи, вакансії, можливості навчання, грантові програми;

соціальні послуги, медичне обслуговування, пенсійне забезпечення;

телефони «гарячих ліній» установ, які надають підтримку ВПО;

контакти гуманітарних, благодійних, волонтерських організацій, до яких можна звернутись за допомогою;

та багато іншого.

Чат-бот стане для вас незамінним помічником, адже він надає швидкий доступ до інформації, має зручний інтерфейс та забезпечує цілодобову підтримку внутрішньо переміщених осіб.