Уся корисна інформація для ВПО в одному місці: впроваджено в роботу чат-бот для переселенців
Розроблено та впроваджено в роботу чат-бот у Telegram «Єдине вікно: помічник ВПО» https://t.me/VpoHelper_bot
Онлайн-сервіс об'єднує в собі усю корисну інформацію для ВПО, забезпечує цілодобовий доступ до актуальних даних, дозволяє швидко та зручно знайти те, що вас цікавить, повідомляє Донецька ОДА.
За допомогою будь-якого гаджету ви зможете дізнатись про:
тимчасове житло, гуманітарну та психологічну допомогу;
пошук роботи, вакансії, можливості навчання, грантові програми;
соціальні послуги, медичне обслуговування, пенсійне забезпечення;
телефони «гарячих ліній» установ, які надають підтримку ВПО;
контакти гуманітарних, благодійних, волонтерських організацій, до яких можна звернутись за допомогою;
та багато іншого.
Чат-бот стане для вас незамінним помічником, адже він надає швидкий доступ до інформації, має зручний інтерфейс та забезпечує цілодобову підтримку внутрішньо переміщених осіб.