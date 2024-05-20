Рус
  • Головна
  • На окупованій Донеччині за хабарі затримали російського гауляйтера Єнакієвого, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
20:15, 20 травня

На окупованій Донеччині за хабарі затримали російського гауляйтера Єнакієвого, - ВІДЕО

На окупованій Донеччині за хабарі затримали російського гауляйтера Єнакієвого, - ВІДЕО

Гауляйтера тимчасово окупованого Єнакієвого Романа Храменкова заарештовано за підозрою в отриманні відразу кількох великих хабарів.

Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси.

За версією слідства, Храменков через посередника в листопаді 2023 року отримав хабар у розмірі 3 000 000 рублів за розірвання адміністрацією міста договорів оренди нерухомого майна з організацією, і його укладанням з підприємцем.

Ще один хабар - 10 000 000 рублів він отримав від директора однієї з організацій за схожу "послугу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ДНР #Енакієво #Храменков #хабар
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...