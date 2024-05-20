На окупованій Донеччині за хабарі затримали російського гауляйтера Єнакієвого, - ВІДЕО

Гауляйтера тимчасово окупованого Єнакієвого Романа Храменкова заарештовано за підозрою в отриманні відразу кількох великих хабарів.

Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси.

За версією слідства, Храменков через посередника в листопаді 2023 року отримав хабар у розмірі 3 000 000 рублів за розірвання адміністрацією міста договорів оренди нерухомого майна з організацією, і його укладанням з підприємцем.

Ще один хабар - 10 000 000 рублів він отримав від директора однієї з організацій за схожу "послугу".