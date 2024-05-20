21:21, 20 травня
Священик-переселенець, колишній прессекретар Донецької єпархії УПЦ Георгій Гуляєв став воїном ЗСУ, - ФОТО
Священик-переселенець, колишній прессекретар Донецької єпархії УПЦ МП протоієрей Георгій Гуляєв був мобілізований до лав ЗСУ.
Про це сам Георгій Гуляєв повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.
«Це не пікнік в лісі - це я в ЗСУ. Так сталося, що після 26 років священничого служіння я був призваний по мобілізації.
Я - священник Української Православної Церкви, не ухилянт і не симулянт, продовжу захищати свій дім і свою сім'ю, свою рідну Україну.
Сподіваюсь на краще, прошу ваших молитов! Честь маю!», - написав Гуляєв.
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