Священик-переселенець, колишній прессекретар Донецької єпархії УПЦ Георгій Гуляєв став воїном ЗСУ, - ФОТО

Священик-переселенець, колишній прессекретар Донецької єпархії УПЦ МП протоієрей Георгій Гуляєв був мобілізований до лав ЗСУ.

Про це сам Георгій Гуляєв повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Це не пікнік в лісі - це я в ЗСУ. Так сталося, що після 26 років священничого служіння я був призваний по мобілізації.

Я - священник Української Православної Церкви, не ухилянт і не симулянт, продовжу захищати свій дім і свою сім'ю, свою рідну Україну.

Сподіваюсь на краще, прошу ваших молитов! Честь маю!», - написав Гуляєв.

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