На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: поранено дві людини, пошкоджено 61 будинок

За 20 травня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Північному і Єлизаветівці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 308 людей, у тому числі 44 дитини.



Покровський район. У Мар'їнській громаді поранено людину в Єлизаветівці. Обстріляні околиці Курахового і Дальнього.



Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Біленьке Краматорської громади зазнало удару безпілотником — без жертв. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено 20 будинків, 2 господарчі споруди та інфраструктурний об'єкт.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 17 приватних будинків і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному, пошкоджено 13 будинків у Нью-Йорку. У Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю.



