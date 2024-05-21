10:57, 21 травня
В окупованому Донецьку за одну ніч зʼявилося 45 проукраїнськиї графіти, - ФОТО
Неймовірна акція спротиву відбулася у Донецьку, де за одну ніч з'явилося 45 нових графіті.
Про це повідомляється на телеграм-каналі руху "Жовта стрічка"
Активісти руху "Жовта Стрічка" вирішили висловити свої погляди через фарбу, перетворюючи звичайні стіни на полотна для патріотичних послань.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
22:22, 6 червня
live comments feed...