Рус
  • Головна
  • В окупованому Донецьку за одну ніч зʼявилося 45 проукраїнськиї графіти, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:57, 21 травня

В окупованому Донецьку за одну ніч зʼявилося 45 проукраїнськиї графіти, - ФОТО

Читать на русском
В окупованому Донецьку за одну ніч зʼявилося 45 проукраїнськиї графіти, - ФОТО

Неймовірна акція спротиву відбулася у Донецьку, де за одну ніч з'явилося 45 нових графіті.

Про це повідомляється на телеграм-каналі руху "Жовта стрічка"

В окупованому Донецьку за одну ніч зʼявилося 45 проукраїнськиї графіти, - ФОТО , фото-1



Активісти руху "Жовта Стрічка" вирішили висловити свої погляди через фарбу, перетворюючи звичайні стіни на полотна для патріотичних послань.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #графіті #Жовтастрічка
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...