На Донеччині 24 правоохоронцям безпідставно нарахували 2,6 мільйона "бойових"

Повідомлено про підозру чотирьом правоохоронцям з Донецької області, які безпідставно здійснювали нарахування та виплату бойових доплат підлеглим.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу організував злочинну схему з незаконного нарахування та виплати бойових доплат підлеглим працівникам. Правоохоронець залучив до схеми двох очільників районних відділень та головного бухгалтера.

Незаконні нарахування здійснювались впродовж кількох місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі у бойових. На цій підставі 24 правоохоронці незаконно отримали бойові доплати. Загальна сума встановлених збитків державі - понад 2,6 млн гривень.

Фото: ДБР

Чотирьом правоохоронцям повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 191 КК України) та у службовому підробленні (ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення їх від посад.