Діти переселенців та з прифронтової території можуть безкоштовно відпочити в Карпатах: як подати заявку

Відкрито реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Карпатах для постраждалих від війни дітей.

Про це повідомляє Покровська МВА.



Загалом цього літа планують чотири двотижневі зміни “Голосного кемпу”. Цільова аудиторія діти 10-16 років за такими категоріями вразливості:



діти з сімей військовослужбовців;

діти, які втратили батьків через війну;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які зазнали впливу війни;

діти з сімей ВПО;

діти з багатодітних/опікунських родин;

діти, які проживають на прифронтових територіях.



На учасників кемпу чекають творчі та музичні майстер-класи, заняття з арт-терапії, відвідування термальних басейнів, прогулянки мальовничою природою Карпат.



Подати заявку на участь у цьогорічному кемпі можна, заповнивши анкету за посиланням https://cutt.ly/ZercLUcB.