Рус
  • Головна
  • Діти переселенців та з прифронтової території можуть безкоштовно відпочити в Карпатах: як подати заявку
Ольга Романова
редактор
11:54, 21 травня

Діти переселенців та з прифронтової території можуть безкоштовно відпочити в Карпатах: як подати заявку

Читать на русском
Діти переселенців та з прифронтової території можуть безкоштовно відпочити в Карпатах: як подати заявку

Відкрито реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Карпатах для постраждалих від війни дітей.

Про це повідомляє Покровська МВА.

Загалом цього літа планують чотири двотижневі зміни “Голосного кемпу”. Цільова аудиторія діти 10-16 років за такими категоріями вразливості:

діти з сімей військовослужбовців;
діти, які втратили батьків через війну;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які зазнали впливу війни;
діти з сімей ВПО;
діти з багатодітних/опікунських родин;
діти, які проживають на прифронтових територіях.

На учасників кемпу чекають творчі та музичні майстер-класи, заняття з арт-терапії, відвідування термальних басейнів, прогулянки мальовничою природою Карпат.

Подати заявку на участь у цьогорічному кемпі можна, заповнивши анкету за посиланням https://cutt.ly/ZercLUcB.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#переселенці #діти #Карпати #відпочинок
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...