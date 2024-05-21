Діти переселенців та з прифронтової території можуть безкоштовно відпочити в Карпатах: як подати заявку
Відкрито реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Карпатах для постраждалих від війни дітей.
Про це повідомляє Покровська МВА.
Загалом цього літа планують чотири двотижневі зміни “Голосного кемпу”. Цільова аудиторія діти 10-16 років за такими категоріями вразливості:
діти з сімей військовослужбовців;
діти, які втратили батьків через війну;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які зазнали впливу війни;
діти з сімей ВПО;
діти з багатодітних/опікунських родин;
діти, які проживають на прифронтових територіях.
На учасників кемпу чекають творчі та музичні майстер-класи, заняття з арт-терапії, відвідування термальних басейнів, прогулянки мальовничою природою Карпат.
Подати заявку на участь у цьогорічному кемпі можна, заповнивши анкету за посиланням https://cutt.ly/ZercLUcB.