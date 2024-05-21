Евакуація сімей, що втратили свої домівки, та в яких виховуються діти з інвалідністю: як отримати безкоштовне житло, - ВІДЕО

Save Ukraine пропонує безкоштовне поселення терміном до 1 року під Києвом у модульних будиночках, що побудовані в рамках програми Fort Home, для сімей, що втратили свої домівки, та в яких виховуються діти з інвалідністю.



Попри невелику площу у 20 кВ.м, у цих домівках створені всі необхідні умови для того, щоб родини почували себе в комфорті й затишку. Тут є водопостачання, опалення, генератор/кондиціонер, оснащена кухня, предмети гігієни, побутові прилади та інші важливі деталі, повідомляє Покровська МВА.







У партнерів Save Ukraine на Закарпатті також є можливість прийняти в будиночки родини дітей з інвалідністю. Батьки й діти, що проживають у модульному містечку, отримають підтримку, спілкування і реабілітацію.





Кількість місць обмежена.