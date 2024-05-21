14:42, 21 травня
Оборона Часового Яру: спецпідрозділ ГУР знищив російський БМД-3, - ВІДЕО
Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан» продовжує успішно відбивати усі спроби ворога прорватися в місто Часів Яр.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
На відео спецпризначенці знищили ворожу БМД-3 «Бахча», яка намагалася закинути чергову групу на штурм, чітким пострілом з українського ПТРК з відстані 4 з половиною кілометри.
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