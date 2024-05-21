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  • Оборона Часового Яру: спецпідрозділ ГУР знищив російський БМД-3, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
14:42, 21 травня

Оборона Часового Яру: спецпідрозділ ГУР знищив російський БМД-3, - ВІДЕО

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Оборона Часового Яру: спецпідрозділ ГУР знищив російський БМД-3, - ВІДЕО

Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан» продовжує успішно відбивати усі спроби ворога прорватися в місто Часів Яр.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На відео спецпризначенці знищили ворожу БМД-3 «Бахча», яка намагалася закинути чергову групу на штурм, чітким пострілом з українського ПТРК з відстані 4 з половиною кілометри.

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#Донеччина #ЧасівЯр #ЗСУ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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