Оборона Часового Яру: спецпідрозділ ГУР знищив російський БМД-3, - ВІДЕО

Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан» продовжує успішно відбивати усі спроби ворога прорватися в місто Часів Яр.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



На відео спецпризначенці знищили ворожу БМД-3 «Бахча», яка намагалася закинути чергову групу на штурм, чітким пострілом з українського ПТРК з відстані 4 з половиною кілометри.