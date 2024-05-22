Ситуація на фронті на ранок 22 травня: протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Це на пів сотні менше, ніж тиждень тому.

Росіяни завдали чотирьох ракетних ударів, 55 авіаційних ударів (з використанням 84 КАБів), провели понад 900 ударів безпілотниками-камікадзе, вчинили понад 3500 обстрілів, зокрема 89 – з реактивних систем залпового вогню. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону, інформує Lb.ua.

Ворог завдавав авіаударів у районах населених пунктів Золочів, Стариця, Вовчанськ, Слобожанське, Липці Харківської області, Макіївка Луганської області, Спірне, Нью-Йорк, Дружба, Торецьк і Старомайорське Донецької області, Новоандріївка Запорізької, Новоберислав і Веселе Херсонської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському відбулося 13 бойових зіткнень. Двічі атакували наші підрозділи. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Слобожанське, Вовчанськ, Стариця.

На Куп'янському за добу було десять зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, Новоєгорівка Луганської.

На Лиманському ворог здійснив дві невдалі спроби прорвати оборону наших військ у районах Новосадового і Тернів Донецької області.

На Сіверському напрямку на сході захисники відбили 13 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка і Виїмка Донецької області.

На Краматорському противник 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. У районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка успіху ворог не мав.

На Покровському котрий день поспіль – найвища інтенсивність. Наші захисники відбивали 42 атаки в районі населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Новоолександрівка, Прогрес, Невельське. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.

На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога, де ворог п'ять разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку росіяни здійснили вісім безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку Старомайорського.

На Оріхівському Сили оборони відбили один штурм противника північно-західніше Вербового.

На Придніпровському росіяни здійснили шість безуспішних атак.

На інших напрямках, за словами Лиховія, суттєвих змін немає. На кордоні з Чернігівською та Сумської окупанти проводять обстріли з російської території, здійснюють диверсійну діяльність.