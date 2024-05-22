Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:31, 22 травня
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів

Читать на русском
За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила майже 17 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та понад 7500 танків.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 496 370 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,
  • артилерійських систем –  12820 (+41) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 812 (+1) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2208 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2090 (+5).
Втрати окупантів
Фото: Генштаб
Втрати окупантів

Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...