Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 10 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, три поранено
Ольга Романова
редактор
10:16, 22 травня

На Донеччині за добу окупанти 10 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, три поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 10 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, три поранено

За 21 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Розі. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 430 людей, у тому числі 40 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гірнику, обстріляні Острівське і Гостре. У Розі Покровської громади 1 людина загинула, 2 поранено; 1 будинок зруйновано, ще 15 пошкоджено.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 5 будинків, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. Також у громаді пошкоджені 2 приватні будинки в Озерному. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 19 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і 2 адмінбудівлі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...