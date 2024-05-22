На Донеччині за добу окупанти 10 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, три поранено

За 21 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Розі. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 430 людей, у тому числі 40 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гірнику, обстріляні Острівське і Гостре. У Розі Покровської громади 1 людина загинула, 2 поранено; 1 будинок зруйновано, ще 15 пошкоджено.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 5 будинків, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. Також у громаді пошкоджені 2 приватні будинки в Озерному. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків.



Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 19 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і 2 адмінбудівлі.



