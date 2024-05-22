Окупанти обстріляли Торецьк: загинула людина

Одна людина загинула внаслідок обстрілу Торецька.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку — убили 26-річного чоловіка.



Крім того, у Розі Покровської громади рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло загиблого чоловіка. Село зазнало обстрілу напередодні: там поранення отримала дитина 10 років, двоє загиблих — її батьки.