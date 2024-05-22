10:57, 22 травня
Окупанти обстріляли Торецьк: загинула людина
Одна людина загинула внаслідок обстрілу Торецька.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку — убили 26-річного чоловіка.
Крім того, у Розі Покровської громади рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло загиблого чоловіка. Село зазнало обстрілу напередодні: там поранення отримала дитина 10 років, двоє загиблих — її батьки.
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