У Часовому Яру досі залишаються майже 700 цивільних

У місті Часів Яр Донецької області досі залишаються 668 цивільних, людей стає дедалі важче евакуювати звідти та доставляти їм гуманітарну допомогу.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"668 людей залишилися в місті Часів Яр, там обстановка там дуже складна. Завезти гумдопомогу та вивезти людей зараз дуже складно, ворог повністю обстрілює всі під’їзні шляхи до міста та скидає авіабомби на місто. Люди користуються тією гумдопомогою, яка залишилася в місті", – розповів очільник ОВА.