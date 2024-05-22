На окупованій Донеччині з 1 липня на 25% піднімуть комунальні тарифи

Підняття тарифів від 4,7% до 24,4% на житлово-комунальні послуги очікує на мешканців тимчасово окупованої Донеччини з липня.

Як повідомляють у так званій "Республіканській службі з тарифів", це викликано зокрема збитковістю діючих тарифів та подорожчанням будматеріалів та ПММ.

Тариф на холодну воду збільшиться з 30,02 до 32,42 рубля за 1 кубометр, а водовідведення – з 13,93 до 15,04 рубля за 1 кубометр.

При оплаті послуг в опалювальний сезон 1 гігакалорій подорожчає з 1392,4 до 1495,44 рубля;якщо платити протягом року - з 17,71 до 19,02 рубля за 1 кв.м. житлоплощі.

Гаряче водопостачання подорожчає з 93,20 до 100,1 рублів за 1 кубометр.

За вивезення ТКО потрібно буде платити 36,3 рубля з особи на місяць замість 34,67 рубля.

Найбільш значно у відсотковому відношенні зростуть тарифи на газ у багатоквартирних будинках за відсутності лічильників – з 3,61 до 4,49 рубля за кубометр (24,4%), а також на електроенергію – на всьому діапазоні споживання ціна зросте на 16,7%.

«Середньозважений умовний платіж за комунальні послуги для сім'ї з трьох осіб, яка проживає у двокімнатній квартирі, збільшиться на 10%, що вписується в загальноросійські параметри індексів зміни плати за комунальні послуги», — зазначається у повідомленні.