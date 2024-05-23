На Донеччині ЗСУ знищили черговий російський Су-25

Сили оборони вчора, 22 травня, збили російський штурмовик СУ-25 на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25".