11:01, 23 травня
На Донеччині ЗСУ знищили черговий російський Су-25
Сили оборони вчора, 22 травня, збили російський штурмовик СУ-25 на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25".
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