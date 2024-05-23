В Росії де-факто визнали, що вважають кордон з «лнр» та «днр» державним

П’ятикілометрову особливу зону запроваджують на кордоні Ростовської області із «лнр» та «днр».

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



«14 років тому один із ініціаторів міжнародної асоціації Єврорегіон «Донбас» губернатор ростовської області рф голубєв пропонував спростити перехід державного кордону для жителів цієї області та, зокрема, Луганщини.



Пізніше, протягом восьми років, росіяни не наважилися визнати утворену у 2014 році так звану «лнр» власною територією.



А коли, на їхнє переконання, визнали – пообіцяли по закінченні псевдореферендуму восени 2022 року скасувати перевірки жителів окупованої Луганщини на кордоні з рф.



Але відтоді нічого не змінювалося. Більш того, подекуди фільтраційні заходи ставали ще тривалішими.



За півтора роки справу рушив з місця той самий голубєв, який днями підписав указ про встановлення п’ятикілометрової особливої зони на кордоні ростовської області із «лнр» та «днр».



На його думку, ці заходи розраховані на протидію терористам, екстремістам, незаконному переміщенню зброї та боєприпасів.



За два роки росіяни посилили кордони із окупованими територіями Луганщини та Донеччини двічі. Два рази вказавши, що твердження «один народ» – лише примхи пропаганди. Люди їм не потрібні…», - підсумував Лисогор.

Нагадаємо, що губернатор Ростовської області Василь Голубєв закрив кордон області із сусідніми самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР". З 2022-го року цей кордон перестав вважатися в Росії державним, але тепер там запроваджено п'ятикілометрову буферну зону з особливим правовим режимом.

Для відвідування цієї зони стали обов'язковими документи, що засвідчують особу.А щоб наблизитися до самого кордону на 100 метрів, потрібно попередньо отримати дозвіл від ФСБ. Подібні заходи діяли, коли кордон Ростовської області з Україною офіційно вважався у Росії державним.