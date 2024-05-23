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  • На Донеччині дрони ЗСУ знищили засоби супутникового звʼязку окупантів на Вуглегірській ТЕС, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
15:24, 23 травня

На Донеччині дрони ЗСУ знищили засоби супутникового звʼязку окупантів на Вуглегірській ТЕС, - ВІДЕО

На Донеччині дрони ЗСУ знищили засоби супутникового звʼязку окупантів на Вуглегірській ТЕС, - ВІДЕО

Підрозділ "Фенікс" бригади ЗСУ "Помста" зробив сліпими окупантів, уразивши дронами засоби супутникового звʼязку на Вуглегірській ТЕС.

Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

Окупанти встановили їх на трубах захопленої ними електростанції. Вона знаходиться за 30 кілометрів від місця пуску дронів.

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#Донеччина #ЗСУ #ВуглегірськаТЕС #окупанти
Ольга Романова
редактор
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