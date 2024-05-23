На аеродромі в Моспине ракетами ATACMS було знищено два російських ЗРК С-300/400

Близько 12:50 вчора 22 травня був нанесений удар 5 ракетами ATACMS по позиціям ПВО в районі аеродрому Моспине в Донецькій області.

Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

В результаті удару знищено дві ПУ ЗРК С-300/400, пошкоджено одну ПУ ЗРК С-300/400, знищено РЛС 96Л6Е, знищено пункт управління ЗРК С-300/400.

Також про успішне враження повідомив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

Увечері 22 травня було завдано удару п'ятьма ракетами ATACMS по позиції ППО російської армії в районі польового аеродрому Моспіно Донецької області.

Чому далекобійний комплекс С-400 був розташований в 40 км від лінії фронту і чому С-400 не може збивати балістичні ракети, що не маневрують? Відео підтверджує:

• Знищено 2 ПУ ЗРК С-300/400;

• Пошкоджено 1 ПУ ЗРК С-300/400;

• Знищено РЛС «96Л6Е»;

• Знищено пункт керування ЗРК С-300/400.