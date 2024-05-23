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Вже шостий за два тижні: на Донеччині ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25

У четвер, 23 травня, українські військові знищили черговий російський штурмовик Су-25. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка. «Сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперські відпрацювали по іще одному Су», — йдеться у повідомленні. Останній штурмовик Су-25 українські військові збили 22 травня. Росія втратила вже шість штурмовиків за останні дні.

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Ольга Романова редактор