22:20, 23 травня
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Вже шостий за два тижні: на Донеччині ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25
У четвер, 23 травня, українські військові знищили черговий російський штурмовик Су-25.
Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
«Сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперські відпрацювали по іще одному Су», — йдеться у повідомленні.
Останній штурмовик Су-25 українські військові збили 22 травня.
Росія втратила вже шість штурмовиків за останні дні.
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