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  • На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини поранено
Ольга Романова
редактор
09:56, 24 травня
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На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини поранено

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На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини поранено

За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 30 дітей. Загалом вдалося вивезти 394 осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 23 травня росіяни поранили 2 жителів Донеччини — у Торецьку.

У  Покровському районі: у Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено чотири будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому; дві керовані авіабомби ворог скинув на Курахове.

У Лимані Краматорського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Також обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Торецьку Бахмутського району поранено дві людини, пошкоджено десять багатоповерхівок і три адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено три будинки і дві нежитлові будівлі.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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