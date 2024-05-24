Експерт назвав напрямки у Донецькій області, де росіяни може активізуватись влітку

Росія не залишила ідеї вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тому на сході влітку одночасно можуть йти жорстокі бої на двох чи навіть трьох напрямках.

Таку думку в коментарі для матеріала РБК-Україна висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, зважаючи на все, влітку картина на фронті буде приблизно такою ж. Головна ціль - вийти на адміністративні кордони Донецької області, і росіяни продовжать тиснути у рамках цього плану.

"Це буде одночасно Краматорський та Покровський напрямки. Цілком можливо, найближчим часом ми побачимо ще й Торецький. Саме в цих локаціях будуть найжорстокіші бої", - розповів РБК-Україна Олександр Коваленко.