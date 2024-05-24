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Ольга Романова
редактор
11:29, 24 травня
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На Донеччині прикордонники взяли у полон російського окупанта, - ВІДЕО

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На Донеччині прикордонники взяли у полон російського окупанта, - ВІДЕО

На Донеччині під час нічних штурмових дій окупанти малою групою намагалися зайти на позиції прикордонників.

Внаслідок успішно нанесеного вогневого ураження прикордонники змусили противника відступити, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Проте один зі «штурмовиків» вирішив дійти до позицій прикордонників та здатися у полон. Для цього окупант родом із Карачаєво-Черкесії одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до наших позицій.

Полоненого передали представникам уповноважених державних органів, тепер він поповнить обмінний фонд.

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#Донеччина #прикордонники #окупанти #полон
Ольга Романова
редактор
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