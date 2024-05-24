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Ольга Романова
редактор
11:54, 24 травня

ЗСУ знищили російський ЗРК “Оса” на околиці Донецька, - ФОТО, ВІДЕО

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ЗСУ знищили російський ЗРК “Оса” на околиці Донецька, - ФОТО, ВІДЕО

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» на околиці тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляє «Мілітарний».

Комплекс ППО окупантів уразили за допомогою ударних FPV-дронів під управлінням операторів підрозділу «Інквізиція 59 легіону» 59 ОМПБр.

 Відповідне відео військові оприлюднили на своєму телеграм-каналі у п’ятницю, 24 травня.

Пересування ЗРК «Оса-АКМ» виявив український розвідувальний безпілотник у межах окупованого населеного пункту. Для його знищення вилетів ударний FPV-дрон.

Судячи з кадрів, комплекс ППО вперше був уражений, коли він зупинився на дорозі.

Імовірно, це була його бойова позиція, з якої ЗРК мав прикривати окупантів на околицях Донецька. Точне місцерозташування з’ясували OSINT-дослідники, які відстежують перебіг бойових дій російсько-української війни.

Після першого влучання екіпаж вирішив тікати в тил, але видно, що удар одного або кількох українських дронів призвів до займання поворотної платформи, на якій містилися зенітні ракети у транспортно-пускових контейнерах, а також РЛС.

Імовірно через пошкодження машини або поранення членів екіпажу ЗРК з’їхав із дороги. На місце події прибули пожежники, які намагалися загасити пожежу.

ЗСУ знищили російський ЗРК “Оса” на околиці Донецька, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Вірогідно, завдані пошкодження повністю вивели з ладу російський комплекс ППО «Оса-АКМ».

Точної дати, коли саме було знищено російський зенітно-ракетний комплекс, не повідомляють.

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#Донецьк #ЗСУ #ЗРКОса #знищення #окупанти
Ольга Романова
редактор
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