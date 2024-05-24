ЗСУ знищили російський ЗРК “Оса” на околиці Донецька, - ФОТО, ВІДЕО

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» на околиці тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляє «Мілітарний».

Комплекс ППО окупантів уразили за допомогою ударних FPV-дронів під управлінням операторів підрозділу «Інквізиція 59 легіону» 59 ОМПБр.

Відповідне відео військові оприлюднили на своєму телеграм-каналі у п’ятницю, 24 травня.

Пересування ЗРК «Оса-АКМ» виявив український розвідувальний безпілотник у межах окупованого населеного пункту. Для його знищення вилетів ударний FPV-дрон.

Судячи з кадрів, комплекс ППО вперше був уражений, коли він зупинився на дорозі.

Імовірно, це була його бойова позиція, з якої ЗРК мав прикривати окупантів на околицях Донецька. Точне місцерозташування з’ясували OSINT-дослідники, які відстежують перебіг бойових дій російсько-української війни.

Після першого влучання екіпаж вирішив тікати в тил, але видно, що удар одного або кількох українських дронів призвів до займання поворотної платформи, на якій містилися зенітні ракети у транспортно-пускових контейнерах, а також РЛС.

Імовірно через пошкодження машини або поранення членів екіпажу ЗРК з’їхав із дороги. На місце події прибули пожежники, які намагалися загасити пожежу.

Вірогідно, завдані пошкодження повністю вивели з ладу російський комплекс ППО «Оса-АКМ».

Точної дати, коли саме було знищено російський зенітно-ракетний комплекс, не повідомляють.