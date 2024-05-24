ЗСУ уразили російський РЕБ “Житель” на Донеччині, - ВІДЕО
Українські військові виявили та знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Р-330 «Житель» у Донецькій області.
Про це повідомляє «Мілітарний».
Відповідне відео оприлюднив фонд допомоги армії «Повернись живим» у своїх соцмережах.
Для ураження ворожого засобу радіоелектронної боротьби українські оборонці застосували американську реактивну установку М142 HIMARS.
Точним ударом ракетою GMLRS комплекс Р-330 «Житель» був виведений з ладу.
Ураження російського РЕБ «Житель» на Донеччині. Весна, 2024. Кадр із відео фонду «Повернись живим»
У «Повернись живим» розповіли, що виявив позицію російських окупантів та коригував вогневі засоби Сил оборони український безпілотник Shark.
РЕБ «Житель»
Російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж «Житель» призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.
Російський комплекс РЕБ Р-330Ж «Житель» Фото з відкритих джерел
Російський комплекс РЕБ Р-330Ж «Житель». Фото з відкритих джерел
Заявлено, що комплекс створює радіоперешкоди абонентським терміналам систем супутникового зв’язку Inmarsat та Iridium. А також апаратурі споживачів супутникової системи навігації NAVSTAR (GPS) і базовим станціям та кінцевим пристроям стільникового радіозв’язку.