ЗСУ уразили російський РЕБ “Житель” на Донеччині, - ВІДЕО

Українські військові виявили та знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Р-330 «Житель» у Донецькій області.

Про це повідомляє «Мілітарний».

Відповідне відео оприлюднив фонд допомоги армії «Повернись живим» у своїх соцмережах.

Російські окупанти розмістили свій комплекс РЕБ біля окупованого населеного пункту Ясинувата, що розташований неподалік Донецька.

Для ураження ворожого засобу радіоелектронної боротьби українські оборонці застосували американську реактивну установку М142 HIMARS.

Точним ударом ракетою GMLRS комплекс Р-330 «Житель» був виведений з ладу.

Ураження російського РЕБ «Житель» на Донеччині. Весна, 2024. Кадр із відео фонду «Повернись живим»

У «Повернись живим» розповіли, що виявив позицію російських окупантів та коригував вогневі засоби Сил оборони український безпілотник Shark.

РЕБ «Житель»

Російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж «Житель» призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Російський комплекс РЕБ Р-330Ж «Житель» Фото з відкритих джерел

Російський комплекс РЕБ Р-330Ж «Житель». Фото з відкритих джерел

Заявлено, що комплекс створює радіоперешкоди абонентським терміналам систем супутникового зв’язку Inmarsat та Iridium. А також апаратурі споживачів супутникової системи навігації NAVSTAR (GPS) і базовим станціям та кінцевим пристроям стільникового радіозв’язку.