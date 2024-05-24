У Генштабі оголосили, що скоротять штат на 60% і відправлять військових у бойові частини

У Генеральному штабі ЗСУ вирішили скоротити штатну чисельність структурних підрозділів та органів військового управління на 60%. Після оптимізації частину військових відправлять до бойових частин.

Про це заявив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський під час брифінгу, повідомляє NV.

За його словами, в лютому-березні 2024 року Генштаб провів функціональне дослідження для оптимізації штату.

У Генштабі ухвалили рішення розформувати низку військових організаційних структур, сформувати нові, а також провести оптимізацію уже існуючих. Такий крок усуне дублювання функцій, а також зменшить штат на 60%, сказав Острянський.

Він також зазначив, що вивільнений особовий склад планують залучати для доукомплектування органів управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойових військових частин. Це дозволить проводити ротацію підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

«Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ», — сказав Острянський.