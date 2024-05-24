Маріно Пушич розповів, чи залишиться він в "Шахтарі"

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич відповів на запитання, чи є правдою, що він може змінити донецький клуб на "Феєноорд".

"Я чув, що мене сватають у "Феєнорд". У футболі немає нічого неможливого. Ми виграли сімнадцять із вісімнадцяти останніх матчів у чемпіонаті. І ми грали в дуже атакуючій манері, за що я отримав дуже велику подяку. Так, я чув, що мене сватають у "Феєнорд" і мені було приємно це чути. У футболі немає нічого неможливого", - сказав наставник "Шахтаря".

Втім, Пушич також додав, що зараз сконцентрований на роботі в Шахтарі і має намір допрацювати свій контракт до кінця. Угода з донецьким клубом розрахована до літа 2026 року.