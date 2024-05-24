17:11, 24 травня
Надійне джерело
«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає у неділю переселенців та їх дітей на арт-терапевтичний сеанс та дудл-арт
«Культурний хаб Донеччина» в межах соціального проєкту «АКТИВНІ ПАРКИ – ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» запрошує дорослих та дітей на спортивні змагання в веселій та дружній атмосфері, де можна буде не лише позмагатися, але й знайти нових друзів.
26 травня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та для дорослих, які постраждали від бойових дій; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим; музичне заняття з Katiko, дудл-арт з Денисом Дрейманом та кінопоказ сучасного фільму «Весільний майстер».
Чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі за посиланням https://t.me/culture_space_donetchyna.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
22:22, 6 червня
live comments feed...